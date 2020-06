En los últimos días se conoció que la señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal no será quien viaje a Miss Universo a representar al país como era tradicional, debido a que no hubo acuerdo entre el Concurso Nacional de la Belleza y la nueva organización que compró la franquicia de Miss Universo en Colombia.

Ahora inicia la búsqueda de esa joven que viajaría a representar a Colombia en el importante certamen de belleza, que anualmente se celebra y en el que siempre queda en alto la belleza de la mujer colombiana.

Ya fueron divulgados los requisitos de Miss Universo Colombia para elegir a la nueva representante, sin embargo, aún la forma cómo será elegida es incierta a causa de la pandemia.

En julio se abre la convocatoria y comienza la competencia, reveló Natalie Ackermann, presidenta de Miss Universe Colombia a La FM. “Vamos a hacer las inscripciones y después de la Covid-19 mediante, finalizaremos en un concurso o elección directa”.

Sobre la forma cómo será elegida la nueva Miss Colombia, informó que se abrirá la convocatoria con un formulario de inscripción digital que se publicará en el mes de julio. Actualmente, a través de las redes sociales oficiales del concurso ya dieron a conocer los requisitos que debe tener la nueva reina.

Entre ellos, tener entre 18 y 28 años, medir mínimo 1.70 metros, ser mujer y no haber cambiado de sexo, no ser ni haber estado casada, no ser madre, residir en Colombia al menos seis meses consecutivos antes del concurso, pertenecer al departamento o que sus padres hayan nacido en el mismo, no haber posado desnuda ni para fotos ni videos, ni mucho menos haberlo hecho en sus redes sociales.

La organización espera poder realizar el concurso en la ciudad de Barranquilla, que dure dos semanas y finalice con una noche de elección y coronación, no obstante contemplan otros escenarios si no se pudiera realizar el evento masivo.

“El segundo escenario es irnos al 80% digital y hacerlo todo de forma como un ‘reality’, en el cual todas las niñas estén reunidas en un lugar y de manera digital se hacen pruebas y votaciones y se finaliza con la coronación a puerta cerrada”, afirmó la dueña de la franquicia en Colombia.

Y la última opción que contemplan es 'a dedo'. Hacer las respectivas inscripciones y elegir “nosotros mismos a la nueva Miss Universo de Colombia como lo tenemos permitido hacer”.