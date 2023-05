Eléider Álvarez busca salvarse de la eliminación creando nuevas alianzas en Survivor

Luego de que Camilo Pardo ‘El Mago’ lograra vencer a Catalina Londoño 'Catú' en la competencia por la salvación individual, el ambiente en ‘Survivor, la isla de los famosos’ se siente tenso pues Eléider Álvarez está buscando cualquier manera de salvarse para no ser el siguiente eliminado en el consejo tribal.

El boxeador buscará concretar una estrategia para protegerse, pues se siente en riesgo luego de que no encontró un apoyo en Aco Pérez, pues el actor considera que no ha sido firme con lo acordado.

Asimismo el actor valduperense empezó a crear estrategias junto a Juan Palau, ‘Catú’ y ‘El Mago’, pues consideran que el próximo que debe irse del reality es el deportista; pero Juan del Mar busca crear una alianza con él.

“Eléider sabe que la embarró haciendo nuevos pactos como a espalda de nosotros, entonces a estas alturas del juego ya esos errores se pagan porque aquí nadie está confiando en nadie”, indicó Pérez.

Por su parte, Camilo Pardo dejó claro que es inminente la salida del Álvarez luego de su cambio de postura tras la eliminación de Federico Gutiérrez, ya que según él el actor fue traicionado y sacado del pacto.

“Hablé con él diciéndole por salud. Me dijo todos van por mí, yo lo sé. Yo le dije sí todo bien todos vamos por usted es lo que es, es el juego. Me hablaba de Espartos, me habló que igual iba a votar por uno de nosotros si llegaba a la final, pues ya todos teníamos claro que él se iba, ya las fichas estaban puestas, ya todo estaba hecho”, indicó Camilo Pardo.

Esta noche llegará una nueva eliminación, donde la tensión es fuerte debido a las alianzas, pues los jurados Leo Cocinero, Lina Real, Tania Valencia y Federico Rivera, consideran que estas mismas fueron las que los dejaron por fuera de la competición.