Elianis Garrido se defendió de los cuestionamientos por su nariz

Elianis Garrido, famosa presentadora de televisión, fue tendencia en las redes sociales al no pasar por alto y responder a las constantes críticas que recibe por la apariencia de su nariz.

La bailarina en medio de sus historias aseguró que los malos comentarios los ignoraba: “Los que 'creen' que me ofenden con comentarios que según sus corazones son 'hirientes', eso solo denota su falta de amor porque quien ama y es amado no anda jodiendo a gente que ni conoce y mucho menos juzgando por características físicas que consideran defectos”.

Además, la ex Protagonista de Nuestra Tele les confesó a sus seguidores que si se la iba a volver a operar, pero que debido a la cuarentena no se ha podido realizar esta cirugía estética.

“¿Qué mi nariz pa’ cuándo? Cuando esté abierto otra vez los quirófanos porque si me opero ahora en cuarentena van a decir ‘Ay, rompió la cuarentena pa operarse’. Cuando pase esta vuelta canela voy pa'l quirófano a arreglarme la nariz ¿okis?”, expresó.

Seguido de esto, la presentadora añadió que mientras eso sucede le toca seguir con esa, pues no hay presupuesto para más: “Con esta respiro y con esta registro ¡Vio, el maquillaje!”.

Muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con la contundente respuesta de la barranquillera y le dijeron que dejara su nariz así.

“¡Deja eso así! Esa nariz es suya no es prestada”, “Pero ella es lindísima que se va a operar”, “La veo super bien, al menos tiene como respirar”, “Ñerobella ya se ha operado la nariz como tres veces”, “Yo no le veo nada de malo a su nariz, no sé porque se la critican”, “Amiga no complazcas a los demás no te operes por críticas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.