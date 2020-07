Recientemente, fue revivida la polémica pelea de Elianis Garrido y Óscar Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012 por una entrevista que dio el joven colombiano en el especial ‘Protagonistas en cuarentena’, conducido y creado por Analia Michelengeli.

En medio de los comentarios que desató este asunto, Elianis utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar de Óscar y solucionar inquietudes sobre su actual relación. Garrido afirmó que después del programa pudieron hablar y todo quedó bien entre ellos, pero no pudieron volver a estar en contacto por el paso del tiempo.

Por su parte, Naranjo confirmó estas declaraciones y contó que tras su salida del reality, Elianis se acercó a él para que todo quedara claro y en los mejores términos. El exparticipante afirmó que actualmente no siente rencor ni malos sentimientos en contra de ella, ya que considera que puede llevarse una relación normal.

Sin embargo, el ambiente se calentó en medio de la emisión en vivo de ‘Lo sé todo’, donde Garrido es presentadora, ya que este tema salió a la luz y la tomó por sorpresa. Aunque ella ya había expresado su deseo de no hablar de este pasado, en el programa de entretenimiento se revivió y se le cuestionó la incomodidad que sentía.

Ariel Osorio, compañero de set de la modelo, quiso preguntar y conocer qué opinaba Elianis sobre las palabras que brindó el colombiano en el formato de YouTube acerca del pleito físico que tuvieron públicamente. La expresión de sorpresa de la presentadora fue evidente y generó comentarios.

Garrido afirmó, en diferentes ocasiones, que no deseaba hablar del tema, puesto que desde hace años ha trabajado por dejarlo atrás y superar lo que significó en su vida. Sin embargo, Osorio insistió y continuó preguntando, justificando que esta acción era para conocer las dos versiones de la historia.

La presentadora indicó que desconocía que esta noticia estuviera en el libreto del programa y esto le causaba desconcierto, pues leían los guiones media hora antes de empezar la transmisión en vivo. No obstante, la barranquillera puntualizó en que pasaron cosas en el reality que no fueron mostradas y agresiones antes de la suya.

El cruce de puntos de vista entre ella y Ariel llamó la atención de Alejandra Serje, también ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, que le pidió a su compañero que respetara la posición de Elianis y no la acosara por el tema.

Ante este comentario, Osorio se respaldó en su labor como periodista para señalar que lo que estaba haciendo era conociendo las versiones de ambos implicados y así hubiera pasado el tiempo, Garrido estaba implicada como la contraparte.

Una vez más Elianis aseguró que, como lo dijo Óscar, todo eso había quedado en el pasado y estaba “perdonado”, por lo que no necesitaba entrar en detalles de qué pasó o no después del formato televisivo. Una vez más Ariel presionó la polémica y le preguntó a su compañera si estaría dispuesta a hablar con Naranjo frente a las cámaras.

“Si yo trajera a Óscar Naranjo, ¿podríamos hacer un programa face to face?”, preguntó el periodista, a lo que Elianis contestó: “Podrías hacerlo, claro que sí, yo no tengo ningún problema; así como yo también podría invitar a tu expareja aquí al set y tú deberías entonces aceptar la situación, porque he respetado tu vida privada”.

Por último, ante el evidente acongojo que sintió la presentadora, decidió retirarse y abandonar su silla.

