Elizabeth Debicki se unirá a 'The Crown' para interpretar a la princesa Diana

La actriz australiana Elizabeth Debicki interpretará a Lady Di en las dos últimas temporadas de la serie "The Crown", según ha anunciado Netflix a través de las redes sociales.

"El espíritu, las palabras y las acciones de la princesa Diana perviven hoy en los corazones de muchos, es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral que me tiene enganchada desde el primer episodio", ha dicho la intérprete en declaraciones que acompañan el anuncio.

Nacida en París en 1990, Debicki se dio a conocer en 2013 como la Jordan Baker de "The Great Gatsby" de Leonardo di Caprio. También ha destacado en películas como "Macbeth" (2015) y "Guardians of the Galaxy vol.2" (2017) o series como "The Night Manager", junto a Tom Hiddleston y es una de las protagonistas de "Tenet", la nueva película de Christopher Nolan, a punto de estrenarse en cines.

The monarchy. Above all else. @GillianA and Emma Corrin join Olivia Colman in Season Four of The Crown, arriving 15th November. pic.twitter.com/Z4RPvzb32R