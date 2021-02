Después de 13 quimioterapias, la modelo Elizabeth Loaiza confirmó que prácticamente está libre de cáncer y que, aunque esta es una muy buena noticia, lo que más la tiene feliz es que podrá de nuevo quedar en embarazo.

Aprovechando un mensaje de cumpleaños que compartió para su mamá a través de Instagram, la modelo caleña anunció que ya está libre de cáncer. “Te tengo la noticia y el regalo más grande del mundo: Dios oyó tus oraciones y estoy libre de cáncer para que sigamos compartiendo muchos años más de alegrías”, expresó.

Anteriormente, la empresaria de 32 años había expresado su felicidad en redes sociales porque la hormona gonadotropina, que cuando le diagnosticaron cáncer de útero en agosto de 2020 estaba en 434.000, ahora está en el rango entre 0 a 2.

Vea también: A Vicente Fernández lo señala la cantante Lupita Castro de abuso sexual

“Gracias a Dios estamos prácticamente libres de cáncer, me van a hacer dos quimioterapias más y ya perfecto, son de refuerzo como para matar cualquier célula que quede por ahí para que no me vaya a repetir eso”, indicó.

Mostrando una sonrisa en su rostro luego de haber superado esta batalla contra el cáncer, Elizabeth Loaiza señaló que lo que más la tiene contenta es que de nuevo podrán buscar junto con su prometido Juan Pablo quedar en embarazo.

Lea también: Elizabeth Loaiza confirmó que se va a casar

“El doctor nos dio luz verde para dentro de poco tiempo (hace un gesto de gran barriga)... Este año lo terminamos con barrigota si Dios quiere”, agregó.

Confesó que con su pareja había pensado en la posibilidad de la Fecundación In Vitro, pero que los médicos les recomendaron esperar e intentarlo de nuevo porque aún son jóvenes.

Vea también: Actor Miguel Biaggio tiene covid-19 y le afectó seriamente su respiración

Esta felicidad no es para menos, pues fue precisamente un embarazo que no se desarrolló el que terminó por hacer que los médicos descubrieran que la modelo colombiana tenía cáncer de útero. Tuvo que enfrentar estas dos duras noticias al tiempo, pues su gran sueño era tener otro hijo.

Ahora la empresaria sueña con ser mamá de gemelos o mellizos. “Se imaginan esa bendición después de pasar toda esta tortura y no sacarme el útero por tener hijos. Me merezco dos”, puntualizó.