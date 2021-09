Evidentemente la respuesta del banco enfureció a Loaiza, quien hizo público el caso en sus redes sociales. "Entonces ahí no se que hacer. Para recoger esa plata se deben vender muchos productos y es el trabajo arduo del día a día. Es increíble que la respuesta de ellos sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelven a robar pero Y EL DINERO QUIEN ME LO REGRESA?", escribió en la publicación.