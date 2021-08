Elizabeth Loaiza, otra víctima de los biopolímeros: Mostró sus glúteos para crear conciencia

Fue por eso que meses después tuvo que someterse a una primera cirugía para retirar la sustancia, aunque no salió como esperaba. “La anterior extracción fue una cirugía súper mal hecha. Me dio necrosis de piel, se me murió la piel y esa piel hay que cortarla y botarla”, sostuvo.

Es por eso que en sus más recientes apariciones en su cuenta de Instagram, Loaiza ha contado que deberá someterse a una nueva cirugía abierta para la extirpación de esta sustancia.

"Tomé fuerzas para hacer esto y decir ‘Dios mío, no más polímeros’. Hay personas que eso les reacciona al mes, a los dos meses. Hay mujeres que les reacciona a los ocho años, pero siempre va a reaccionar. Entonces, por favor, no hagan eso (…) De verdad, no es fácil contarlo", empezó contando en el video.

Asimismo, Elizabeth Loaiza mostró las imágenes de cómo lucen sus glúteos actualmente, con el fin de "crear conciencia" sobre los procedimientos estéticos.

"Recordar que somos mucho más que una nalga bonita. Valemos por lo que somos y no por lo que tenemos", fue parte de la invitación a la reflexión que hizo la mujer después de mostrar las impactantes fotografías.

Loaiza concluyó por contar cuál será el costo del procedimiento y afirmó que pronto mostrará los resultados. "Esta pregunta me encanta que me la hagan para generar conciencia porque ponerse biopolímeros es muy barato comparado a lo que vale retirárselos. Está alrededor de 30 millones de pesos, más exámenes, post operatorios y demás", finalizó.