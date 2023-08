Elizabeth Loaiza publica sentido video por la ley Colombia sin biopolímeros

La noticia fue anunciada por la propia modelo caleña a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su felicidad y agradecimiento a todos los que contribuyeron al proyecto.

“Estoy súper emocionada de haber logrado sacar esta ley de la República que beneficiará a millones de colombianos. Porque no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que me escribían a diario diciéndome que se estaban muriendo y que no tenían dinero para sacar este veneno de su cuerpo”, expresó Elizabeth Loaiza.