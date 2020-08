Elizabeth Loaiza publicó su cambio radical de look para iniciar las quimioterapias

Elizabeth Loaiza no ha parado de estar en la mira de sus seguidores debido a que recientemente les confesó que tenía cáncer.

La modelo descubrió que padecía esta enfermedad luego de asistir a un control por el legrado que le habían realizado a causa de su reciente embarazo, pues el feto nunca se desarrolló y solo estuvo el saquito en su barriga.

Lee también: Epa Colombia reaparece... pero no con escándalos sino con una explicación

El médico ante los tejidos que le encontró formándose en el útero le expresó que podía ser cáncer y, le mando a realizarse varios exámenes para destacar una metástasis en sus pulmones.

Al día siguiente, recibió la pésima noticia de que si padece dicha enfermedad, pero que afortunadamente no se ha esparcido por otra parte de su cuerpo. Ante esto, la modelo se mostró con positivismos y buena disposición para iniciar sus quimioterapias.

“Desde hoy aprenderé a alimentarme, qué le hace bien a mi cuerpo y qué definitivamente no debería comer, y cómo ya les comenté, empezaré mis quimioterapias. He leído acerca de los 8 medicamentos que me pondrán y 2 de ellos tumban el pelo”, escribió en una de sus publicaciones.

Asimismo, les contó a sus seguidores que debido a esto, tomó la decisión de cortarse su cabello para que luego no sea tan traumático la caída.



Su hija, Ana Sofia, fue la encargada de hacerle el nuevo look. Sin embargo, la modelo se mostró un poco nerviosa y aseguró que hasta le dieron ganas de ir al baño, pues a pesar de que siempre quiso tener el cabello corto no esperaba este cambio tan joven.

Lee también: ¿Cigüeña a la vista? Jessi Uribe dio la cara sobre el estado de Paola Jara

Finalmente tomó el valor y expresó: "es mejor que con las quimioterapias se le caiga a uno un pedacito de pelo a un mechón largo".



“Los cambios siempre son para bien, le quedo súper lindo”, “Quedaste muy linda”, “Quedó espectacular”, “Eres hermosa de cualquier manera”, “Hermosa, Dios te llene de bendiciones”, “Me encantó te luce bastante, te ves más elegante. Tu hija es toda una estilista”, “Ánimo igual quedaste hermosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Por otra parte, Elizabeth le confesó a sus seguidores que no pudo realizar su quimioterapia el pasado miércoles como lo tenía previsto.

"Todas estas vainas de clínicas me estresan. Todo ha salido al revés. Estoy cansada. Hoy me empezaban las quimioterapias y paso de todo. No me las hicieron. Apenas coja fuerza les cuento", escribió en su publicación.