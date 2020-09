Elizabeth Loaiza responde a quienes dicen que se inventó un cáncer para conseguir seguidores

La modelo Elizabeth Loaiza reveló a mediados de agosto que le habían diagnosticado cáncer de útero, luego de un legrado que tuvo que hacerse debido a que el bebé no se desarrolló en el saco gestacional.

A raíz de ello ha entregado detalles de su enfermedad y del inicio de las quimioterapias a través de sus redes sociales, donde algunos inescrupulosos han asegurado que ella se inventó el cáncer para obtener más seguidores, lo que despertó su ira.

“Aun no entiendo cómo a alguien pueda caberle en la cabeza que yo me voy a inventar una enfermedad tan grave para conseguir seguidores (…) siempre he dicho que a mí me recuerden por ser una mujer trabajadora, luchadora, guerrera y de las bien fuertes!”, escribió la modelo.

Respondió a esos que la señalan porque cuando habla del tema no se muestra llorando, pese a que el dolor lo lleva por dentro.

“Nunca me ha gustado generar lastima, ni pesar, ni chismes para conseguir seguidores a punta de esas estupideces. Me enorgullece poder gritarle al mundo que a pesar del diagnóstico de cáncer soy más fuerte que eso. No entiendo el porqué tengo que convertir una enfermedad en un martirio y tener que salir llorando. Yo no soy así, yo me caracterizo por ser ejemplo de fortaleza, no de debilidad”, agregó.

Loaiza recordó que no necesita dar pesar para tener seguidores. “Primero pues no tengo necesidad de eso, trabajo desde mis 4 años como modelo y cada uno de mis seguidores son personas amorosas y llenas de cualidades hermosas, me han apoyado en todo este proceso y me han enviado mensajes de aliento”.

Dijo que ella pretende mostrarse fuerte para darle fuerza a muchos que “están pasando por un mal momento y se han tirado a la pena (…) ¿Tiene algo de malo?. Debo ser débil y hacerme la víctima ¿o qué?.

Finalmente acompañó su mensaje con una imagen de su diagnóstico hecho por dos oncólogos. “Es cáncer. Pero no es la muerte!. Me siento más viva que nunca”, puntualizó.