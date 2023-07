Elizabeth Loaiza se declara admiradora de María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal, en su cuenta de Instagram, publicó un video sobre la película 'Sound of Freedom', que será estrenada el próximo 31 de agosto y que se basa en una operación que desmanteló una red de trata de menores de edad en Cartagena. La cinta fue grabada en esa ciudad colombiana y es protagonizada por Jim Caviezel, el mismo actor de 'La pasión de Cristo' (2004), y producida por el mexicano Eduardo Verástegui.

"La película 'Sound Of Freedom' llega a Colombia después de todas las controversias que hemos visto que se han suscitado en las redes sociales y en los medios. Felicitaciones a Eduardo Verástegui, amigo a quien he conocido compartiendo escenarios de libertad (...) los niños son quienes de verdad son sujetos de protección [y] no pueden ser usados como material de tráfico: aberraciones que vamos a ver en esa película y también, tristemente, también sucedidas en Colombia. 'Sound Of Freedom' será el inicio para abrir esa verdad que nos quieren ocultar", dijo Cabal en el video.

Elizabeth Loaiza reaccionó con el siguiente comentario a la publicación de la senadora: "Te admiro muchísimo. Gracias por hacer lo que haces por todos en Colombia".