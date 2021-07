Elizabeth Loaiza ha causado controversia en las redes sociales por distintos contenidos que ha compartido sobre productos que comercializaba, los enfrentamientos que tuvo con personas en los bloqueos del Paro nacional y las discusiones con Nicolás Arrieta por los videos que publicaban. La modelo ha desatado toda clase de comentarios y reacciones entre sus seguidores de estas aplicaciones.

Recientemente, la caleña llamó la atención de algunos curiosos de Instagram, luego de compartir varios clips en las historias de su cuenta oficial, donde se le notaban unos fuertes morados en su rostro. Aunque ella trató de disimularlos, las personas comenzaron a preguntar al respecto y quisieron saber detalles de lo ocurrido.

Por este motivo, Loaiza decidió pronunciarse y contar que tenía su cara lastimada debido a un accidente que había tenido en el baño de un lugar donde se estaba quedando. La colombiana reveló que no pensaba que los morados se fueran a notar tanto, pero todo sucedió cuando resbaló y se golpeó contra la puerta de vidrio de la ducha.

“No me percaté de que se veía el ojito así de terrible. Soy una bola. Estaba en el baño, me fui a parar, se me resbaló un pie hacia un lado y me di contra la ducha, contra el vidrio que hay en la ducha. Caí de lado como una pelota”

La modelo aseguró que creía que se había fracturado la nariz, por lo que iría a un médico a que la revisaran y le tomaran radiografías. Este accidente ocurrió en la finca donde se encontraba la celebridad, por lo que estaba esperando recomendaciones para lidiar con los morados.

Loaiza mostró su rostro y se logra observar que el ojo tiene un gran morado alrededor, además de que en el lateral de la nariz se le ve la marca del golpe. La caleña pidió ayuda a sus seguidores para tener remedios que quitaran esos hematomas.