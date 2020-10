Ella es Jenifer Pulgarín, candidata a Miss Universe Colombia de la comunidad sorda

Recuerdo cuando estaba niña, en mi familia veiamos el reinado nacional y le decia a mi hermana "ay yo quiero estar ahí como esas reinas" y hoy estoy aquí ante ustedes siendo MISS NORTE DE SANTANDER, les prometo los voy representar de la mejor manera,sere una digna representante de ustedes y de mi comunidad sorda, los AMO Colombiaa mi patria querida 💛💙❤️ #NortedeSantander #Colombiaunida @missuniversecolombiaorg

