Ella es Tokischa, la compositora de la polémica canción 'Perra' de J Balvin

Quién Tokischa, la mujer que compuso la canción 'Perra'

Tokischa Altagracia Peralta nació en 1996 en Los Frailes (Santo Domingo) y ha sido una de las artistas femeninas que más reconocimiento ha logrado en su país, desde que debutó 2018 con el estilo que la caracteriza: irreverente.

Desde que se convirtió en centro de críticas por 'Desacato Escolar', canción que la puso en el radar por el alto contenido sexual explícito que tiene, ha dejado en claro que su estilo es crudo y que habla sin tapujos. Cabe resaltar que la canción citada también fue eliminada y denunciada por el Ministerio de Educación dominicano.

Sin embargo, la cantante ha defendido en varias ocasiones su estilo, afirmando que "Siempre he sido muy cruda, me ha gustado decir las cosas como son y he tenido muchos problemas por eso desde niña", según contó en entrevista con Alofoke Radio Show.

Ahora, después de colaborar con artistas de talla internacional como Rosalía, la dominicana ha conquistado público en diferentes países y sigue manteniendo en firme la defensa a sus propuestas musicales.

De hecho, recientemente en medios de comunicación colombianos expuso que defiende su controvertida canción junto al paisa y afirmó que sigue sin entender el porqué de la eliminación del video en YouTube.