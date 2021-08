Dua Lipa sigue sumando temas a su larga trayectoria en la música y poco a poco se roba los corazones de los amantes del pop. La británica ha innovado y alcanzado a marcar una huella con sus sonidos, proyectos y su innegable belleza, mientras colabora con grandes estrellas.

En esta ocasión, tras el lanzamiento del tema ‘Demeanor’ junto al fallecido cantante Pop Smoke, la celebridad internacional presentó una nueva canción en compañía de Elton John. Esta propuesta lleva por nombre ‘Cold Heart’ y es la reinvención de dos famosos temas de los años 70 y 80.

Esta colaboración hace tributo a los éxitos ‘Sacrifice’ (1989) y ‘Rocket Man’ (1972), los cuales acompañaron gran parte de la carrera artística de Elton John. Esta mezcla de sonidos y ritmos pop le dan una esencia distinta, llevando la producción a otro nivel de la música actual.

La voz del artista brilla completamente sin perder el toque ochentero que lo caracterizó, mientras Dua Lipa le pone todo su estilo a uno de los estribillos. La cantante fusiona su voz con la melodía y logra conquistar a sus fieles espectadores.

“And I think it’s gonna be a long, long time; Til touchdown brings me ‘round again to find; I’m not the man they think i am at home”, se escucha interpretar a la celebridad juvenil, que posee un tono de voz único.

El videoclip de este proyecto es completamente animado, presentando dos versiones de Dua Lipa y Elton John en un campo lleno de flores floreciendo, una pista de baile disco, rodeados de personas bailando y espacios de cielo abierto por el cual se desplazan.

Ambos se mueven a su estilo, lucen atuendos brillantes y se roban la atención con la elegancia que fueron retratados. Las referencias a esta época y al pop de ese momento hace que el clip sea distinto a lo visto anteriormente.

Este tema contó con la producción y trabajo de Pnau, integrado por Peter Mayer, Nick Littlemore y Sam Littlemore. Es importante destacar la amistad que ha surgido entre los cantantes, quienes fusionaron sus trabajos en esta etapa artística.