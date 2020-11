'Emily en París' tendrá segunda temporada

‘Emily in Paris’ se convirtió en centro de comentarios entre los usuarios de Netflix debido a algunos detalles que no entraron en gracia y no fueron del gusto de más de uno. La historia fue cuestionada por los espectadores, específicamente, por el stylling y referencias que se utilizaron para situar el contexto en París.

Sin embargo, a pesar de las críticas, la plataforma de streaming confirmó que ha decidido renovar la comedia romántica para una segunda temporada, al ver el éxito que tuvo la serie entre el público. La producción estuvo en los primeros puestos de lo más popular de Netflix durante varias semanas.

Lo que cautivó a los seguidores del proyecto es que el anuncio de esta secuela se realizó de una forma única y original. La producción compartió una carta remitida por Savoir a Madeline Wheeler, donde se le indicaba y comunicaba a Emily Cooper que debía quedarse en París por un periodo de tiempo más largo de lo que se tenía pensado.

“Ha logrado enamorar a algunos de nuestros clientes más difíciles en este corto periodo de tiempo (…) La verdad es que, ¡nos encanta tener Emily en París! Pero, por favor, no se lo comunique”, se logra leer en el texto, con el cual se da luz verde a una continuación directa de la primera temporada.

Adicional a este post, Netflix y el equipo de ‘Emily in Paris’ prepararon un divertido video donde el protagonista es el número dos, en compañía de todo el elenco. Cada uno se encuentra en un espacio diferente y nombra este número. Al final se puede leer un mensaje que dice: “Dos siempre son mejor que uno”.

Por el momento habrá que esperar a que se revelen nuevos detalles de esta temporada, además de conocer nuevos rostros y situaciones que vivirá la protagonista.