Emily Ratajkowski fue agredida sexualmente por un durante una sesión

Emily Ratajkowski, considerada una de las modelos más famosas actualmente, dejó sin palabras a miles de sus seguidores tras revelar un lamentable hecho que vivió durante una sesión de fotos cuando tenía 20 años. La celebridad escribió un texto para un medio y dio fuertes detalles de esta situación.

La modelo, de 29 años, publicó un artículo para la sección ‘The cut’, de New York Magazine, en el cual hablaba de los problemas legales que ha tenido que llevar por los derechos de su imagen y las constantes fotografías que le toman en público algunos paparazzis.

No obstante, este texto, titulado ‘Comprarme de nuevo, ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?’, llamó la atención por una parte donde hace referencia a una agresión sexual de la que fue víctima en mayo de 2012, en un proyecto fotográfico que realizaba con el artista Jonathan Leder.

De acuerdo con lo que relató Emily, esta sesión de fotos fue realizada para una publicación de la revista Darius, y se llevó a cabo a las afueras de Nueva York en la casa del fotógrafo, donde se tuvo que quedar una noche.

Ratajkowski contó la conversación e indicaciones que recibió de su agente, que le comentó que este trabajo no sería remunerado, pero que ayudaría a su crecimiento profesional en la industria.

“Mi agente me dijo que debía comprar un boleto de autobús desde Penn Station hasta Catskills, donde un fotógrafo llamado Jonathan Leder me recogería y me reembolsaría el pasaje. Haríamos la sesión en Woodstock, para una revista artística de la que nunca había oído hablar y pasaría la noche en su casa”, comentó la celebridad.

Según contó Emily, el artista comenzó a ofrecerle vino tinto (terminó ebria) y a guiarla sobre el tipo de fotos que realizarían en lencería y desnuda. La maquilladora del proyecto se retiró del lugar y los dejó solos, por lo que Leder se acercó mucho más a ella y comenzó a platicarle de su vida amorosa.

“Tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en su sofá, y sentía la textura áspera de sus jeans en mis piernas desnudas. La mayor parte de lo que vino después fue borroso, excepto por el sentimiento. No recuerdo haberlo besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí”, señaló Emily sobre este episodio de su vida.

“Más y más fuerte, y empujando y empujando, como si nadie me hubiera tocado antes o desde entonces. Realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras”, agregó.

Por su parte, Jonathan Leder habló con el medio inglés Daily Mail y afirmó que las acusaciones de Ratajkowski son falsas y son solo una forma de ganar prensa y publicidad.

“Me siento mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta para ganar prensa y publicidad. Es vergonzoso”, indicó el fotógrafo.