Emily Ratajkowski y las duras acusaciones acoso sexual contra Robin Thicke

Emily Ratajkowski saltó a la fama internacional luego de protagonizar el famoso videoclip de ‘Blurred Lines’, presentado por Robin Thicke y Pharrell Williams en 2013. La joven se robó las miradas de millones de personas, quienes destacaron y halagaron su belleza, sensualidad y estilo para modelar en esta clase de proyectos.

La celebridad siguió avanzando en la industria y participó en otras producciones como ‘We Are Friends’, ‘Gone Girl’, ‘Lying and Stealing’ y ‘iCarly’, donde mostró su evidente gusto por la actuación, el mundo de la televisión y el modelaje.

No obstante, la faceta escritora de Ratajkowski ha cautivado a sus fieles seguidores, quienes prestaron mucha atención al ensayo que presentó tiempo atrás en el portal The Cut, Buying My Self Back, donde desnudó su vida y habló de temas fuertes.

Ahora, la modelo decidió lanzar su libro ‘Mi Cuerpo’, un texto personal que muestra una mirada más íntima de Emily en temas como la cosificación y el abuso sexual contra las mujeres. Allí también toca problemáticas sociales como la sexualidad y el poder, basados en el feminismo y los contextos en los que viven las personas.

Sin embargo, lo que llamó la atención del público fue que utilizó este libro para confesar y denunciar que sufrió acoso sexual por parte de Robin Thicke en aquel año de la grabación del video musical. La modelo se despachó y rompió el silencio sobre esta incómoda situación que pasó.

De acuerdo con lo que dijo Ratajkowski, este hecho ocurrió en las grabaciones del polémico video donde aparecía con un atuendo claro, el cual dejaba a la vista un poco de desnudez en las modelos. Según ella, el cantante tuvo actitudes que no le gustaron por lo poco profesionales que eran y que llegaron a hacerla sentir acosada.

Emily detalla que Thicke estaba bastante borracho en el set, cuando la agarró por detrás, se acercó a ella y comenzó a tocarle sus pechos, por lo que decidió girarse asustada y marcharse rápido. La modelo puntualizó que Robin al percatarse de su expresión de incomodidad buscó la forma de disculparse “tímidamente”, aun cuando no estaba arrepentido.

“Sonrío de forma burlona y se tambaleó hacia atrás mirándome a través de las gafas de sol”, escribió Ratajkowski en su libro.

La celebridad internacional señaló que la directora del video se preocupó por lo sucedido, preguntándole cómo se encontraba, pero ella no supo cómo reaccionar.