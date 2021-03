Emma Corrin y otros ganadores en los Globos de Oro 2021

Los Globos de Oro brindaron una ceremonia de premiación sujeta a la pandemia del coronavirus que azotó al mundo entero. Esta entrega dio sorpresas, catapultó nombres de nuevos talentos y homenajeó a artistas que han construido un recorrido único.

La lista de ganadores reveló nombres inesperados, personajes únicos y proyectos que tomaron popularidad entre el público.

Una de las grandes sorpresas durante la pandemia fue 'The Queen's Gambit', serie de Netflix que se llevó el premio a mejor miniserie y destacó el trabajo realizado por Anya Taylor-Joy, que se quedó con el galardón a mejor actriz de una miniserie por su papel de Beth.

Congratulations to Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy) - Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television - The Queen's Gambit. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/BsTls8r68B — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Congratulations to The Queen's Gambit - Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/sPqxJT1qNc — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Emma Corrin, una de las protagonistas de "The Crown", se llevó este domingo el galardón a la mejor actriz de una serie dramática. Por su parte, Josh O'Connor, otro de los protagonistas de este proyecto, obtuvo el premio al mejor actor de serie dramática.

Otro ganador fue Jason Sudeikis, protagonista de la surrealista "Ted Lasso", que obtuvo el premio al mejor actor de una serie de comedia o musical. Rosamund Pike ("I Care a Lot") se quedó con el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical, una categoría en la que también era candidata la latina Anya Taylor-Joy por "Emma".

Chadwick Boseman dejó como legado su trabajo en 'Ma Rainey's Black Bottom', ganando el premio a mejor actor dramático. Los aplausos se tomaron la velada, ya que su recuerdo se mantiene vivo.

Congratulations to Chadwick Boseman (@chadwickboseman) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Ma Rainey's Black Bottom (@MaRaineyFilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

"Schitt's Creek" sumó otro premio más a su larga lista tras ganar este domingo el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical, durante una gala celebrada desde Los Ángeles y Nueva York en un formato adaptado a la pandemia.

No obstante, "The Crown" se coronó esta noche como la mejor serie dramática, no solo por la historia que narra, sino por el impacto que ha tenido en la industria por sus personajes y elenco.

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción de una película por "Io Sì", tema de la cinta italiana "La vita davanti a sé".