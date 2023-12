¿Cuál es la orientación sexual de Emmanuel Restrepo, actor de 'Rigo'?

La vida de Rigoberto Urán ha servido de inspiración para crear la novela 'Rigo', la cual narra su vida y detalla varios aspectos de su historia personal y su vida deportiva. En la actualidad, Urán no solo es uno de los ciclistas más talentosos de Colombia, el mundo de los negocios también es su fuerte y cuenta con varias empresas en Colombia, algunas de ellas son: 'Go Rigo Go', 'La finca de Rigo' y 'Grosería by Rigo'.

Recientemente, Emmanuel Restrepo, estuvo como invitado en el programa de entretenimiento 'Buen día, Colombia', allí habló de varios aspectos de su vida personal y profesional y uno de los que más llamó la atención fue su orientación y sus gustos en el amor.

Restrepo dijo que toda la vida se ha considerado gay y que hace poco tuvo una novia, con la cual se sintió muy cómodo, se trata de Camila Jurado, quien también es actriz. En la actualidad, esa relación ya finalizó pero todo quedó en buenos términos.

“Camila que es mi ex, llegó en un momento muy específico. A mí me encantaba y me enamoraba completamente, pero también hubo varias conversaciones con amigos, conmigo mismo, no me quiero encasillar y yo no quiero ser una sola cosa, ni me quiero definir en esto. Fueron muchas conversaciones para llegar a esto” indicó Restrepo.

Posteriormente, agregó que: “Yo me acuerdo de que yo llegaba donde mis amigos a decirles como: me besé con una mujer y me gustó y estoy muy enamorado (…) Siempre sentí como mucha empatía, como mucha libertad, también (…) Yo no tenía que ocultar nada, porque ella ya lo sabía todo. Y desde ese lugar nunca hubo juicio. Desde el lugar de Camila nunca hubo juicio. Ella lo estaba viviendo desde un lugar completamente nuevo para ella, así como lo estaba viviendo yo. Fue como ese primer romance de colegio, como la novia que nunca tuve en el colegio”.