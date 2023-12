¿Por qué Carmelo en 'Rigo' hace tantos gestos?

La vida de Rigoberto Urán es una historia inspiradora de éxito, puesto que el ciclista viene de una familia humilde de Urrao, Antioquia, y gracias a su talento y dedicación, logró convertirse en un deportista profesional y en un exitoso empresario.

Urán tiene varias empresas en Colombia y algunas de ellas son: 'Grosería by Rigo', un restaurante; 'Go Rigo Go', una tienda deportiva; 'El café de Rigo', una marca de café y 'La finca de Rigo', un restaurante bar.

Emmanuel Restrepo Zapata estuvo como invitado en el programa de entretenimiento del Canal RCN, 'Buen día, Colombia', allí reveló varios detalles sobre su personaje Carmelo y uno de los que más llamó la atención fue el origen de las particulares muecas de Carmelo.

El artista dijo que: “Los procesos en la actuación vienen de una mezcla de muchas cosas. Lo de la mueca nació porque me di cuenta de que al personaje de Carmelo todo le olía feo, entonces lo comencé a trabajar y salió”. Además, agregó que lo dejó gratamente sorprendido el éxito de su personaje: “Soy muy incrédulo y más con mi trabajo. Nunca me imaginé que esto iba a pasar porque es un personaje chiquito. Hace poco estaba en Caldas y todo el mundo me demostró el cariño, fue increíble”.

Grandes actores como: Julián Arango, Robinson Díaz y Ramiro Meneses han alabado el trabajo de Emmanuel y frente a estos elogios, Restrepo dijo: “Siento gratitud, me da mucha emoción. Recuerdo que estaba muy asustado el primer día de grabación porque yo no conocía a nadie y ver esos actores allí era un sueño”.

Finalmente, detalló que tuvo la oportunidad de conocer a Rigoberto Urán hace muy poco: “Ese viaje fue una gran casualidad porque yo estaba viajando, y me llamaron para decirme que al otro día Rigoberto iba a estrenar las camisetas de ciclismo con el logo de los helados y fui. Yo no conocía a Rigo ni a su esposa, fue muy bonito”.