Karol G dejó sin palabras a millones de sus seguidores en Colombia luego de anunciar que llevaría a cabo un concierto en la ciudad de Medellín a final de año. La celebridad de música urbana sorprendió con esta noticia revelada el pasado 3 de septiembre, poniéndose una cita con sus fans en el mes de diciembre.

De acuerdo con lo informado por el equipo de trabajo de la paisa, el show se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de diciembre, como la fecha cierre de una serie de conciertos que realizará la artista en distintos lugares. Este encuentro tiene un significado especial para la celebridad, pues afirma que fue el hogar que la vio crecer y formarse en la música.

“En muchas partes me conocieron con los éxitos, pero Medellín y Colombia conocieron a Carolina la de los sueños, la que cantaba en todas partes. 45.000 personas van a venir a verme y vibrar conmigo. Este show será el más importante de toda mi vida”, afirmó la intérprete de ‘Tusa’ en un videoclip publicado en su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, ante el auge que tuvo su anunció y la velocidad en la que se agotaron las boletas para el 4 de diciembre, la cantante urbana decidió abrir una nueva fecha y compartir con otro grupo de seguidores esta dicha de presentarse en su ciudad. Karol G reveló que el 5 de diciembre también se presentaría y cantaría a grito herido con sus fieles seguidores.

De igual forma, para sorpresa de la colombiana, en cuestión de horas se agotaron las boletas y se vendió todo por completo, causándole una gran emoción a la joven de ver el apoyo y amor de los colombianos. Por tal motivo, Karol G utilizó su cuenta de Instagram para expresar, entre lágrimas, lo feliz que estaba por esta noticia.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido buenos conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, dijo la paisa.

“Cumplir sueños es una cosa muy chimba. Así que gracias, muchas gracias Medallo”, agregó la colombiana bastante emocionada y con la voz entrecortada.