Luego de varias semanas encerrados en la Casa de Los Famosos, los participantes continúan sin tener contacto directo con el mundo exterior. Sin embargo, en el capítulo del pasado martes los televidentes se sorprendieron debido a una nueva dinámica del programa, pues ‘El jefe’ decidió que cada día ingresará un personaje externo a la casa, pero los participantes no podrán interactuar con ellos. Incluso, los famosos deberán quedarse congelados sin importar quién entre.

La primera persona que visitó a la Casa de Los Famosos fue Koral Costa, influencer, cantante y esposa del actor Omar Murillo. A su ingreso, la mujer le dedicó unas palabras al actor y dejó un mensaje contra el odio en la casa. “Los amo a todos, gracias por todo el cariño que le brindan a mi esposo algunos, otros no. A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora”.

Ante esto, Omar Murillo no contuvo las lágrimas y agradeció por la oportunidad de ver a su esposa de nuevo. “Me siento feliz. Yo soñé que no la podía tocar, o sea Dios me la mostró en los sueños, nos mirábamos pero no podíamos tocarnos. Que Dios me haya dado esta oportunidad hoy con mi esposa y ese espectacular mensaje me genera felicidad”, contó el actor.

Neider, novio de Karen, segunda visita a La Casa de Los Famosos

Por segunda vez consecutiva ‘El jefe’ permitió el ingreso de un externo a la casa, y esta vez el turno fue para Neider García, novio de Karen Sevillano. El también creador de contenido entró y se sentó al lado de su pareja, quien pese a no poder moverse, no pudo ocultar su emoción al verlo.