Empresarios de eventos piden medidas de contingencia para la industria cultural

Preocupados se encuentran los empresarios de eventos culturales en la ciudad de Cali ante la cancelación de todos los eventos previstos para el presente mes, a raíz del coronavirus y pidieron al Gobierno nacional un subsidio para evitar que este sector de la economía naranja se vea muy afectado.

Andrea Buenaventura, directora de la Fundación Delirio, manifestó que antes de que el Gobierno anunciara las medidas habían aplazado varias presentaciones en la ciudad, pero piden que se reglamenten medidas de carácter económico.

“No nos sirve que nos condonen el parafiscal porque solo se genera cuando hay compra de la boletería y no vamos a tener público , es como que nos inviten a bailar pero que no tengamos música, necesitamos medidas justas para toda la industria ”, agregó.

En la ciudad se han cancelado más 40 eventos por tener un asistencia de más de 500 personas, lo que ocasionó pérdidas de dos millones de dólares, según estimaron los realizadores.

“La gente ya se encuentra en pánico por el coronavirus y van a preferir quedarse en su casas, situación que va perjudicar a los propietarios de discotecas y otros establecimientos. Necesitamos concertar en una mesa de diálogo para que las medidas que anunciaron sean analizadas cada semana para decidir si es viable que continúen las suspensiones de eventos porque la situación con el virus se puede normalizar”, dijo Gonzalo Cortés, propietario de Living Conciertos.

Entretanto la congresista Norma Hurtado, solicitó al Ministro de Trabajo y a la de Cultura, conformar una mesa técnica que busque una salida a la crisis que está afrontando la industria cultural y se espera que se realice el próximo lunes una reunión para analizar el tema.