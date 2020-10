En el cumpleaños de Lina Tejeiro, Andy Rivera lanzó 'Pa que me recuerdes'

Andy Rivera volvió a hacer de las suyas con el nuevo lanzamiento musical que sacó a la luz. El artista urbano sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con sonidos variados y una letra romántica, que, sin duda, flechó a más de uno.

Recientemente, el colombiano dio a conocer su tema ‘Pa que me recuerdes’, un proyecto romántico que habla de sensualidad, complicidad y momentos únicos entre una pareja, donde quedan huellas y recuerdos de lo vivido.

El videoclip muestra al cantante junto a la modelo Linda Palacio, realizando una coreografía sensual y lenta. Andy aparece sentado en un sofá, luciendo ropa de casa, mientras la joven baila y lo mira detalladamente.

Este proyecto, dirigido por Razzy y editado por ByFILME, se convirtió en centro de varios comentarios en las plataformas digitales por un pequeño detalle que llamó la atención de los usuarios. ‘Pa’ que me recuerdes’ fue estrenado el pasado 8 de octubre, precisamente el día del cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro, expareja del artista.

Aunque la letra no tiene nada comprometedor ni hace énfasis a la relación sentimental que sostuvieron las celebridades en el pasado, algunos seguidores de la actriz aseguraron que esto no era coincidencia y Rivera buscaba la forma de “pegarse” de la fama que tenía su exnovia.

El cantante fue tendencia durante la noche de este estreno musical, ya que varias personas se centraron en comentar lo “buena” que era la canción, mientras que otros indicaban que era un regalo indirectamente para Lina durante la fecha de su cumpleaños, pues todo se entrelazaba correctamente en esta teoría.

“Pa que me recuerdes, justo el día del cumpleaños de Lina Tejeiro”, “Me parece muy gon#$% que Andy Rivera lance su sencillo hoy en el cumple de Lina Tejeiro, como oportunista”, “Andy Rivera estrenando canciones el día del cumpleaños de Lina Tejeiro, ¿casualidad? No lo creo”, “Lindo regalo de cumple de Andy Rivera para Lina Tejeiro”, entre otros comentarios.

Por el momento, ni Andy ni Lina se han pronunciado sobre las especulaciones que han surgido en Twitter.

Entonces Andy Rivera saca PA QUE ME RECUERDES hoy que está cumpliendo años Lina ? ah ok pic.twitter.com/lZZaAYbP5v

Pues yo como soy toda "cero la vida del marketing, redes, fama, etc", si me parece muy gonorrea que Andy Rivera lancé un sencillo hoy en el cumple de Lina Tejeiro, como oportunista, pero eso pienso yo, que no me voy a ganar un pecito con estas cosas...