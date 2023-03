En el Shakira Vs Piqué, el exfutbolista lanza dardos: "No voy a gastar plata en limpiar mi imagen"

Ahora bien, luego de esta larga novela ente el español y la colombiana, Piqué dio una entrevista en El País de España. Allí no se quedó callado y le habría lanzado dardos a la barranquillera.

En un principio dijo que: "El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido“, expresó.

Por otra parte, se refirió a las canciones que ha realizado la intérprete de 'Me enamoré'.

“No me voy a gastar mi dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

Por último, aseguró que se encontraba bien y lo dijo con una frase siendo muy enfático: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.