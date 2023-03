Las primeras estrellas comenzaron a llegar el domingo al corazón de Hollywood para la 95ª edición de los Óscar, con la gran favorita "Todo en todas partes al mismo tiempo" al frente de la competencia con 11 nominaciones, incluyendo mejor película.

Actores nominados como Brendan Fraser, Angela Bassett, Jamie Lee Curtis y Hong Chau desfilaron por la alfombra roja, que en realidad es de color crema en el Teatro Dolby, así como la estadounidense con ascendencia colombiana Sofia Carson, quien interpretará la canción "Applause" del film "Tell It Like a Woman".

Los organizadores de los Premios de la Academia esperan aumentar la audiencia del show con películas taquilleras en la contienda, como "Top Gun: Maverick" y "Avatar: El camino del agua". Pero es la alocada cinta de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", sobre una inmigrante china dueña de una lavandería que batalla con una villana interdimensional, que concentra todas las miradas.

Fotos de los famosos en los Premios Oscar 2023