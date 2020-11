La representante de Bolívar, fue coronada como la primera Miss Universe Colombia, ganándose la oportunidad de participar en Miss Universo y lograr que el país nuevamente se lleve este galardón, luego de que en 2014 lo lograra Paulina Vega.

El equipo de jurados, integrado por la ex Miss Universo, Catriona Gray, la modelo Natalia Barulich, entre otros, decidieron dar como ganadora a Laura Victoria Olascuaga, mientras que la segunda finalista fue Jenifer Pulgarín Candelo y la tercera fue Miss Santander, Laura Juliana Ramos.

En Barranquilla, la encargada de imponer la corona fue Catriona Gray, lo que rompe la costumbre de que fuera la anterior representante de Colombia, quien entregara la banda de Señorita Colombia y el cetro.

El camino para llegar a la corona no fue fácil. Los organizadores realizaron una convocatoria pública en la que se inscribieron cientos de jóvenes.

Finalmente quedó un grupo de 30 candidatas que luego se redujo a 16, seis y tres. Hasta que Miss Bolívar fue coronada como la ganadora.

Antes de anunciar a la reina, a las tres finalistas le hicieron la misma pregunta; ¿Por qué deberías ser tú la nueva Miss Universe Colombia 2020?

La primera en contestar fue Miss Norte de Santander, Jenifer Pulgarín Candelo.

“Es un sueño que he tenido desde muy niña, no he pasado a pesar de las circunstancias, siempre he querido representar a mi país muy bien. Mostrar todo lo que tiene Colombia a nivel internacional, que Colombia es un país de muchas riquezas y que como persona con discapacidad auditiva mostrar que puedo traer la corona de Miss Universe Internacional”.

Le siguió Miss Santander, Laura Juliana Ramos

“Estoy segura que debería ser la nueva Miss Universe Colombia, porque soy una mujer muy perseverante, he luchado por mis sueños. Desde muy pequeña me tocó trabajar, desde los 15 años, y siempre estoy llenándome de conocimiento.

Además, llevaría un mensaje de empoderamiento de la mujer, para que así ellas también se puedan realizar y cumplir sus sueños”.

Finalmente contestó Miss Bolívar

“Ser Miss Universe Colombia ha sido un sueño desde muy pequeña, pero con el paso del tiempo entendí que ese sueño se había convertido en una misión de vida. Yo quiero representar la belleza de mi país, porque yo estoy convencida que desde este rol podemos conseguir cambios positivos para la sociedad”.

La lujosa corona fue diseñada por Ricardo Patraca, quien fue el encargado de fusionar los diseños que presentaron a la organización diferentes creativos colombianos. Está elaborada con plata, un baño en oro de 24K, y contiene circonias y esmeraldas colombianas.

Laura Victoria Olascuaga se acredita también un carro 0kms que le entrega la compañía estética Caribbean Sunrise.

En este certamen 30 jóvenes competían por el título, en medio de un concurso que este año fue demasiado particular al desarrollarse en medio de la pandemia y no poder contar con público como es costumbre en este tipo de reinados.

La elección y coronación, transmitida por el Canal RCN, se llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio de Cristal y bajo los estrictos protocolos de bioseguridad que exigía el Ministerio de Salud. La mayoría de actividades que se mostraron fueron pregrabadas para garantizar el cuidado y evitar el riesgo de contagio.

Tanto el desfile en traje de baño como el de fantasía que se realizó el 14 de noviembre en el Hotel El Prado, solo contó con un aforo de 50 personas y se realizó al aire libre.