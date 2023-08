“En la cama nos entendemos”: Alina Lozano y Jim Velásquez se dieron la última ‘revolcadita’

Luego de unos días, los dos volvieron a aparecer en sus redes. Allí dijeron que no podían separarse del todo y que, por eso, tenían que ser amigos con derechos.

En aquel 'clip' donde lo confiesan, se puede ver cómo la pareja está en un cuarto hablando de esta situación. Lo que algunos no se percataron, es que en plano video, a Alina se le caen los cuquitos.

Después de esto, volvieron a ser tendencia por las palabras que dijeron. En medio de toda esta polémica, subieron otro video con la canción de fondo de Karol G y Romeo Santos 'X si Volvemos'. Y colocaron la siguiente frase 'en el amor no, pero en la cama nos entendemos'. Allí Jim se lanzó sobre Alina como si fueran a darse mucho amor.

Después de esto, varios de los internautas quedaron sorprendidos y no perdieron la oportunidad para comentar. "Me encanta como todo hate lo usan para hacer contenido", "ellos felices y la gente sufriendo", "La amistad es la base de toda relación", "Me encanta esta pareja, se lucen con sus videos", "Alina déjate el pelolargo", "Ahora tengo mis dudas.. siento que si es actuado", "Jajajajajjaja como me encantan ❤️"