En medio del aislamiento, Jessi Uribe celebra su cumpleaños y no aguanta las lágrimas

Jessi Uribe ha estado muy activo en las redes sociales debido a que actualmente se encuentra en cuarentena para evitar posibles contagios del virus COVID-19 tras su reciente gira por Europa. Cabe mencionar que el artista ya cumplió 8 de los 14 días de aislamiento.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ se encuentra acatando las órdenes del Gobierno colombiano en una finca ubicada en Santuario (Antioquia). Sin embargo, esto no fue un impedimento para celebrar su cumpleaños.

Lee también: ¿Luisa Fernanda W hace mala cara cuando habla de Legarda?

El artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram detalles de su pequeña celebración en donde sus seguidores pudieron observar que su mamá fue la encargada de llevarle el desayuno a la cama con una bella serenata.

Jessi continuó mostrando en sus historias que el almuerzo que le prepararon por sus 33 años fue una bandeja paisa. Además, decidió transmitir en vivo el momento en que partieron la rota y recibió varios regalos. No obstante, lo que más llamó la atención de los espectadores es que el cantante popular no pudo contener las lágrimas al ver un video que le hicieron sus amigos y familiares desde la distancia.

Pero sin duda alguna su mejor regalo, como el mismo aseguró, fue el emotivo saludo que le hicieron sus cuatro hijos desde Bucaramanga.

Lee también: Lina Tejeiro mostró por primera vez su lujoso apartamento

“¡Papi, feliz cumpleaños!”, le gritaron con emoción sus pequeños.

El cantante popular también aprovechó su nuevo año de vida para publicar un extenso y emotivo mensaje.

“Mi Dios gracias por un año más de vida. Perdón por las cosas malas y errores que he cometido, por ellos te he pedido perdón y tú con tu amor y misericordia me has perdonado, sé que lo has hecho porque me has bendecido con cosas increíbles, el regalo más hermoso de mi vida, MIS HIJOS, MIS PADRES, MIS HERMANOS, Gracias por el AMOR con ella encuentro una motivación increíble para soñar y vivir”, fue una parte de lo que escribió.