En medio del llanto, Jimmy Vásquez habla sobre lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos

El famoso actor Jimmy Vásquez, reconocido por sus apariciones en distintas telenovelas, habló en televisión nacional lo fuerte que ha sido separarse de sus hijos luego del divorcio con su pareja, Claudia Aguirre, la psicóloga con la que duró más de 15 años.

Al tocar el tema, en plena entrevista, mencionó que las leyes del país favorecen a la mamá de los pequeños, por lo que tuvo que separarse también de ellos.

“Estos chinos a mi me derriten. Muero por ellos. En un momento tuvimos que tomar con Claudia la dura decisión de la separación y obviamente, yo entiendo las razones, pero obviamente, las leyes de este país están hechas para favorecer a la mamá. Yo entiendo. No lo estoy juzgando, en ningún momento”, dijo entre lágrimas.

Puede leer: Ana María Orozco se pronuncia ante rumores de exigencias para grabar 'Yo soy Betty, la Fea'

Asimismo, dijo ser consciente de que el 90% de lo papás, "lastimosamente, se van de la casa, abandonan a sus hijos y dejan a una mamá soltera, con una responsabilidad y con una carga muy fuerte".

Pero aclaró que no es su caso, pues aunque no quiso dejarlos y alejarse, ha tenido que tomar distancias con sus hijos por la separación con la madre de ellos y su expareja.

"Tenemos que, de alguna manera, distanciarnos o alejarnos de los hijos y todo gire alrededor de la mamá”.

Le puede interesar: A famosa presentadora le cobraron $7.000 por una fotocopia en El Dorado

Pese a su dolor, asegura que ha tenido que aceptar la ley de Colombia, pero se han generado muchos más factores que le han generado tristeza.

“Para mí separarme de mis hijos ha sido muy bravo. Esta vaina de no estar con ellos, de tener que escoger una sola fecha en diciembre, de tener que escoger una de las vacaciones, cuando yo había planeado en mi vida que si tenía hijos quería estar con ellos toda la vida y verlos crecer y estar ahí, pues es muy duro. Me golpea mucho. Afortunadamente Claudia, digamos que hay temporadas en las que está más tranquila y me permite verlos con más frecuencia”, agregó el actor.