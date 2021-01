María Fernanda Yepes, la recordada ‘Rosario Tijeras’, hizo saber de primera mano a sus seguidores que se había comprometido y que su próximo paso será el altar.

Con una fotografía en la que aparece abrazada de espaldas junto a un hombre desnudo del que se desconoce su identidad, y ella se ve con tan solo la parte inferior de su vestido de baño, la actriz escribió un sencillo mensaje en el que anuncia su compromiso. “Yo le dije que sí”; fue la descripción de la foto en la que aparecen caminando en la playa, junto a un Emoji de anillo que confirma la noticia.

La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, causó sorpresa por la inusual propuesta y también curiosidad por la identidad del hombre, pues se descarta por su apariencia que se trate de José María Galeano, con quien al parecer la actriz terminó hace algún tiempo.

María Fernanda Yepes es una actriz y modelo colombiana que nació en Medellín. Es recordada en la pantalla chica por haber participado en 'realities' como 'Soldados 1.0', en el que fue presentadora, y en ‘La isla de los famosos’ como participante , como también por debutar en producciones como ‘Rosario Tijeras’ y ‘La Teniente’.

Su paso como actriz en sus 40 años de vida también la ha llevado al cine, en donde ha participado en producciones internacionales como 'Juan Apóstol, el más amado' y 'Out of the Dark'

En su más reciente papel se destacó por participar en una producción de Netflix junto a los actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer, interpretando a ‘Brenda’ en ‘Oscuro Deseo’.