En un ataque de ira, Yina Calderón se cortó el pelo y se trasquiló

Yina Calderón se ha convertido en uno de los personajes más polémicos y controversiales de las redes sociales, debido al contenido que comparte y la personalidad que tiene. En diferentes ocasiones la joven ha sido criticada por sus cirugías, las ‘puti-fiestas’ que realiza y los cambios de look que adopta a su imagen.

Recientemente, la empresaria llamó la atención de miles de sus seguidores luego de que en un Instagram live, de su cuenta oficial, explotara contra aquellos detractores que le critican constantemente su pelo y las transformaciones que se realiza en su apariencia.

Lea además: La playlist perfecta para acompañar los momentos en la cuarentena

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 se mostró bastante incómoda y molesta con los comentarios que recibía por sus extensiones y pelo, por lo que decidió cortarlo de forma impulsiva y trasquilarse.

Según expresó la colombiana, había tomado esta decisión debido a las ofensas e insultos que recibía de parte de los internautas cada vez que quería cambiar su look. Cansada de aguantar esto, tomó unas tijeras y cortó gran parte de su pelo color naranja.

“Eso es lo que les gusta a ustedes. Entonces cortemos el pelo por darle gusto a la sociedad, porque a la sociedad no le gusta cómo se ve mi pelo, entonces como no les gusta hay que cortarlo. Así estamos, en este país se hace lo que a la gente se le dé la h&%$ gana y uno no puede ser uno porque la gente critica”, afirmó Calderón en plena transmisión.

Le puede interesar: ¡Todo un éxito! Ana del Castillo obtuvo millonaria ganancia en concierto virtual

Yina aseguró que estaba bastante cansada de que por cualquier cosa la ataquen, la critiquen y la juzguen. La joven se mostró afectada y frustrada ante la constante situación que vive en redes sociales.

Uno de los amigos de la influencer la frenó y le pidió que se calmara para que no siguiera dañando su pelo por este arrebato de malgenio. De igual forma, le quitó el celular y canceló la transmisión. Muchos de los seguidores intentaron que Calderón no siguiera trasquilando las extensiones y no dejara que la situación la derrumbara emocionalmente.