En video reapareció el cantante Luisito Carrión, tras sufrir infarto en Tuluá, Valle

Después de una semana el cantante salsero Luisito Carrión, apareció nuevamente ante las cámaras tras el percance de salud que presentó, que no le permitió cantar en la Feria de Tuluá el fin de semana pasado, porque terminó hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El artista a través de un video que publicó en su Instagram Salsa con Estilo, sentado en una silla desde el hotel donde se encuentra recuperándose, agradeció a sus fanáticos y contó cómo va su recuperación señalando que se encuentra un poco mejor, después de atravesar un momento tan crítico en su vida.

“Estoy agradecido con Dios que me haya dado una oportunidad de vida porque fue muy fuerte este infarto, me voy recuperando poco a poco, para las actividades de trabajo el doctor me entregó unas recomendaciones y me dijo que poco a poco puedo continuar con mi carrera”, señaló el puertorriqueño.

De igual modo, agradeció a su esposa, a sus hijos y a su familia por orar y explicó que en un procedimiento médico le “destaparon tres arterias”.

“Muy agradecido con mis fanáticos, mi familia, el publicó que oró tanto por mí. Los médicos, las enfermeras, pusieron un grano de arena y me ayudaron tanto, me siento honrado con tanto amor para conmigo y mis músicos”, dijo.

El cantante estaba agendado para compartir tarima con varios salseros como Los Hermanos Lebrón, Pedro Arroyo y, cuando se disponía a subir a la tarima, sufrió un infarto.

Carrión, fue trasladado de inmediato a la Clínica San Francisco de Tuluá y una vez le prestaron los primeros auxilios, fue trasladado a la Clínica Valle del Lili en Cali, donde tuvo una intervención quirúrgica y posteriormente fue hospitalizado.