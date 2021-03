Garnica ya había confrontado a Pérez para hablar de María Clara, en una tensa charla anterior a la confesión:

Garnica: María Clara es una mujer bonita, inteligente, valiente, y puede despertar sentimientos de admiración en cualquier hombre, incluso de mí.

Pérez: Ella a usted lo admira, por su trabajo, y lo respeta, pero mejor no se confunda.

Garnica: No, no me estoy confundiendo, pero tampoco puedo pasar por alto que su novia no es cualquier enfermera. Tiene ambición y puede llegar muy lejos si se lo propone.

Pérez: Yo eso lo tengo clarísimo.

Garnica: Qué bueno. ¿O entonces es eso lo que le preocupa, o lo que le hace sentir celos de cualquier hombre que se le acerque? ¿Qué pasa, Pérez? ¿Usted no se siente a la altura de una mujer como ella?

Pérez: Eso me suena a pura pataleta.

Garnica: ¿A pataleta o que le estoy diciendo la verdad?

Ahora, lo que se viene es que Carlos y María Clara tendrán que confrontarse para tomar decisiones, mientras Garnica avanza en sus planes.