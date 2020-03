Enfermeras retrató la dura realidad de los retos de Tik Tok

Enfermeras es una de las grandes producciones del Canal RCN desde hace varios meses, gracias a las diversas historias que conforman la trama central. A pesar de que sus dos protagonistas, Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, se roban la atención del público, diferentes casos tocan temas relevantes de la realidad.

En el reciente capítulo de la telenovela, los doctores del hospital Santa Rosa se toparon con una situación peligrosa que ha causado graves daños en los menores de edad y que está relacionada directamente con la nueva aplicación de videos Tik Tok.

Según se pudo evidenciar, el equipo médico recibió en urgencias a una adolescente que fue víctima de un reto de Tik Tok, donde tres personas saltan al mismo tiempo y la que está ubicada en el centro sufre una fuerte caída por culpa de una zancadilla que le hacen sus compañeros.

Debido a este juego, los jóvenes caen sobre la cabeza y reciben golpes graves que pueden causar un trauma craneoencefálico o algo mucho peor en el cuerpo. Este fue el caso de la estudiante que quedó inconsciente tras no medir las consecuencias de este juego.

A pesar de que hasta el momento se está evaluando el estado de la adolescente, la doctora Lina se preocupa al ver que no responde y se encuentra bastante mal, por lo que decide practicarle todos los exámenes posibles y determinar qué le sucedió internamente.

Este caso reflejó la crítica realidad de estos retos y ‘challenges’ que surgen en redes sociales y que son del desconocimiento de miles de personas en el mundo. En Colombia se registraron varios casos donde los jóvenes resultaron gravemente heridos y pudieron en alerta a los adultos responsables.

Las tendencias en esta aplicación han causado toda clase de resultados entre los usuarios, ya que en otras situaciones los internautas han accedido a retos como pegarse los labios con pegante de pestañas y hacer caer a personas distraídas con un saco de sudadera.



