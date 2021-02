Enfermeras y el drama que vive 'Álvaro', que no descarta la muerte de Felipe

‘Enfermeras’, del Canal RCN, se encuentra en los primeros lugares del rating nacional debido al giro inesperado que sufrió la historia con la llegada de la pandemia. El Hospital Santa Rosa se enfrenta a este problema que le ha quitado la vida a miles de personas y ha causado daños de todo tipo en el mundo entero.

Aunque la historia ha comenzado a mostrar los primeros casos de contagio que llegan al centro médico, más de uno de los personajes principales ha mostrado su temor a esta enfermedad y los líos que puede traer a sus familias. Los protagonistas buscan alternativas para defenderse de los prejuicios contra los trabajadores de la salud, y un resguardo para no contagiarse de Covid-19.

En el reciente capítulo, el jefe Álvaro pasa por una crisis sentimental en su relación con el doctor Felipe Mackenzie, luego de darse cuenta de que este noviazgo no resultó como lo esperaba. Ambos discuten y se muestran incómodos con la actitud que está tomando el otro frente a la pandemia.

Lea además: Falleció el reconocido cantautor cristiano, Jaime Murrell por coronavirus

Álvaro le manifiesta a su pareja que debe cuidarse y que no es momento para andar en fiestas, ya que los contagios se estaban disparando y ocasionando un desastre mayor.

“Estamos en la mitad de una pandemia como para que usted esté pensando en fiestas”, aseguró el jefe de enfermería, mientras su novio se mostraba fastidiado y molesto por los reproches.

Tras especulaciones de los televidentes sobre el futuro de Felipe en esta etapa de ‘Enfermeras’, algunos han concluido que el personaje será una de las víctimas del coronavirus por andar en reuniones y contacto con muchas personas.

Un detalle que llamó la atención, y que despertó dudas entre los fans de la historia, es que Julián Trujillo, actor que le da vida a Álvaro Rojas, respondió un trino que tocaba el tema del Covid-19 en la novela y abrió la puerta a muchas posibilidades sobre lo que pasará con Felipe.

Le puede interesar: Daniela Ospina confesó que se dejó “meter un gol” de James Rodríguez

“¿Será?”, escribió el artista en un tuit citado, donde casi 50 personas reaccionaron y mostraron su dolor por el posible fin de esta relación.

“Por si acaso, ya me preparé mentalmente para no llorar”, “Si pasa eso, veo solo la novela por Álvaro”, “Ay no, si fue brutico por irse por allá”, “Todo es culpa de la grosería de Álvaro con Felipe”, “No Julián, no nos hagas esto. Ya estamos preocupados”, “Deja de echarle más leña al fuego que estoy colapsando”, entre otras opiniones.

Es importante destacar que esto no se ha confirmado, ya que en los avances se logra ver al joven llegar al hospital bastante golpeado y maltratado, mientras su novio pierde el control y se desespera al verlo así. Aún se desconoce qué ocurrió, y si Felipe se contagió en esta fiesta a la que asistió.