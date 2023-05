Enrique Carriazo, actor de Los Reyes, sorprende con su cambio físico ¿Qué ha pasado con él?

Enrique Carriazo es uno de los actores más reconocidos en Colombia, quien desde los años 90 sorprendió con su talento tras las cámaras.

Dada su excelente carrera, muchas personas lo siguen en redes sociales y están pendientes sobre su trayectoria. Sin embargo, desde el año 2020 el actor se alejó de la pantalla chica y de los teatros, por lo que muchas personas se preguntaban que había sucedido con él.

Carriazo se hizo muy conocido en la época de los 90 cuando actuó en varias series y novelas de televisión como 'N.N.', 'Solo una mujer', 'Vuelo secreto', 'Soledad', 'Géminis', 'Código de pasión', entre otras.

En su biografía, el actor dice que en sus planes no tenía pensado seguir esta carrera. "Yo me hice actor por accidente. Justo después de discutir con mi papá, sobre lo que él esperaba de mí, me fui a inscribir en un curso de escritura".

"Actuando en televisión, de vez en cuando conectaba con el público. Me preguntaba por qué algunas veces sucedía esto y otras no", enfatizó.

Gracias a esto, se convirtió en uno de los actores más codiciados por varias productoras, siendo así que en los últimos años logró gran popularidad al aparecer en 'La gloria de Lucho' y en 'Los Reyes'.

Después de su participación en 'Libertador', interpretando al investigador Humberto Rojas, en el año 2020, no volvió aparecer en redes sociales ni en el ámbito público, hasta hace algunas horas, cuando la actriz Andrea Guzmán compartió un video con él.

Acompañado de un mensaje que dice: "oye Enrique Carriazo te quiero hasta el infinito!", la también actriz subió un video con el actor, pero se veía muy diferente.

A pesar de su apariencia, el pasado mes de enero, el actor publicó en su perfil de Instagram, donde tiene más de 55 mil seguidores, una página web en la que crea historias y cuenta acerca de su vida. En este sitio, algunos actores han escrito algunos mensajes apoyándolo y diciendo que su dirección es de las mejores.