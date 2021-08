En consecuencia la actriz se fue para la Notaria 23. "Sale una señora y me dice: 'mire mamá, usted no puede registrar a su menor de edad porque si en algún momento usted quiere demandar al padre por alimentos pues el padre no va a poder responder porque él no vino a firmar el registro'", relató Angélica Blandón.

Ahora, la actriz está siendo asesorada por abogados respecto al tema, quienes le explicaron que en principio la notaria 18 sí le negó a la menor el derecho fundamental a tener un nombre y que ella hubiera podido registrar a su bebé como madre soltera o hacer la mitad del proceso y luego el padre ir a firmar la otra parte.

Puede leer: Tiktoker se fue con toda contra La Liendra: Duro jalón de orejas a un derrochón

"Lloro porque no pude más que quedarme ahí pasmada, no supe que contestar al respecto y me llene de impotencia. La rabia me causó tanto dolor y por eso lloro", declaró Blandón.