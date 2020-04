Entre lágrimas, Juliana Galvis lamentó el estado actual de Bogotá

Juliana Galvis se ha robado el corazón de los colombianos luego de darle vida a su personaje de Lola en ‘Pa’ quererte’, del Canal RCN. La actriz ha cautivado con el estilo que le ha proyectado a este papel de la historia y las diferentes situaciones que vive en la trama.

Sin embargo, recientemente la artista llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales luego de realizar una nostálgica publicación donde hablaba de la experiencia que fue para ella salir de su casa y regresar a las calles de la capital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Galvis dejó sin palabras a muchas personas tras compartir una foto donde evidentemente se veía que estaba llorando y la cual quiso acompañar con un extenso texto donde manifestaba su asombro al volver a salir a la calle tras semanas de resguardarse en casa.

“¿En qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento el mundo cambió? Hoy salí a la calle en Bogotá por primera vez en este tiempo, caminé tres cuadras con mi perro mientras llegaba al supermercado (donde no fui capaz de entrar) y no reconocí mi ciudad ni a mi gente, me sentí en medio de una película de terror donde todos me miraban con miedo (y yo a ellos) Todos con tapabocas y guantes”, escribió la artista al inicio del mensaje, donde enfatizó en el comportamiento de las personas, quienes se esquivan unos con otros en los andenes.

“No puedo parar de llorar, y sí, lloro porque soy un ser humano con sentimientos y me duele lo que pasa, y sí, lo muestro aquí porque no todo en la vida es felicidad, y no soy tan hipócrita de estar llorando pero poniéndome la nariz de payaso para hacer feliz al mundo en un momento donde tengo roto el corazón. ¿Tienen miedo? Yo también! ¿Los agobia el encierro y la incertidumbre? A mí también! ¿Se sienten solos? Yo a veces también! ¿Quieren llorar? Lloren”, agregó Juliana en este texto.

La colombiana aprovechó para contar que evita ver noticias y saber cosas pesadas sobre esta crisis que atraviesa el mundo, pero hace lo posible por solo informarse a través de redes sociales. De igual forma, la actriz invitó a sus seguidores a aprender de esta lección y entender que esta “realidad es distinta”.

“No juzgar los distintos procesos, y respetar, ser empáticos y AYUDAR COMO PODAMOS! Unámonos y mandemos buena onda al universo, ‘pidamos’, quienes creemos en algo o alguien, y quedémonos en casa, por favor! Esto no es juego!”, puntualizó Galvis en sus palabras.