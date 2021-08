Epa Colombia asegura que contadora le hizo brujería y le robó $1.800 millones de pesos

Epa Colombia se ha convertido en uno de los personajes de redes sociales más comentados de los últimos meses, debido al evidente crecimiento económico que tuvo con su negocio de keratinas en el país. Poco a poco la empresaria se popularizó por su ayuda a personas desempleadas, el cambio que tuvo en su vida personal y los asuntos legales que ha tenido que enfrentar desde 2019.

Recientemente, la empresaria causó controversia en las plataformas digitales luego de que el Tribunal Superior de Bogotá la condenara por los hechos vandálicos que protagonizó durante el Paro Nacional de aquel año. La joven tuvo que pagar una multa de 472 millones de pesos, los cuales logró reunir en tan solo una semana, como lo mencionó días atrás.

No obstante, Epa Colombia llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram luego de realizar una serie de videos en los cuales habló sobre una cruda experiencia con una persona que le hizo un millonario robo. Según relató la empresaria, la contadora que trabajó con ella fue la responsable de una pérdida grande de dinero, llevándola a pasar momentos muy complicados.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la joven, afirmó que esta mujer fue la responsable de los 1.800 millones de pesos que perdió su empresa semanas atrás; además de ser quien le hizo un tipo de brujería que no la habría dejado avanzar y estar tranquila.

“Me hizo muchísimo daño. Fue súper mala. Me hizo brujería. Yo me dejé enredar, era muy tonta. Me puso el muñeco. Me estaba robando una cantidad de dinero y yo no me daba cuenta. La plata no se veía. Me hizo brujería. Yo ya me limpié de eso”, dijo la influencer, dando paso a otro detalle inesperado.

Epa Colombia detalló que halló un muñeco en una de sus mercancías, por lo que buscó ayuda para tratar este problema con “la magia negra”. La empresaria relató que este objeto tenía una porción de keratina amarrada en las manos, el muñeco no tenía ojos ni boca y le causaba una tensión impresionante.

“Yo no veía la plata, esa perra me tenía mal. Yo no creía en eso, hasta que me pasó a mí. Esas mari%$& estaban dentro de mi empresa”, agregó Epa Colombia.

Por último, entre lágrimas, la colombiana indicó que la plata es lo de menos, ya que con su trabajo logró recuperarse y salir adelante. Sin embargo, ver las pruebas y los videos del fraude es lo que la hizo sentir mal, puesto que confió en la persona equivocada.