'Epa Colombia' asegura que ha estado "juiciosa" después de su proceso penal

Daneidy, que recientemente se sometió a 5 cirugías en su rostro para corregir y perfeccionar sus facciones, también dejó saber que, gracias a la pandemia por el coronavirus, no tuvo que portar el brazalete electrónico que deben usar las personas en libertad condicional como ella, judicializada por actos de vandalismo. Gracias a esto, la ahora empresaria ha podido movilizarse fuera de su casa como una persona sin conflictos judiciales, por lo que recientemente se le vio recorriendo las calles de Bogotá regalando dinero en puestos ambulantes, en los que les entregaba $50.000 a los vendedores.

Para concluir, la influenciadora recordada por distintos escándalos que ha protagonizado, y que recientemente estrenó apartamento, aseguró que tendría un buen comportamiento para poder seguir gozando de la libertad, que la coyuntura que se atraviesa por la pandemia le ha otorgado. "No les voy a dar la pata de que me metan allá y me coloquen una manilla, no lo voy a permitir. Me voy a portar rejuiciosa, no voy a tener ningún escándalo, ninguna demanda, nada, no pueda", dijo la joven.