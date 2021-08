Epa Colombia celebra que aún no ha sido capturada: "Amigas no nos fuimos a la cárcel"

Sin embargo, en días anteriores cuando Barrera había sido condenada, por medio de un video en su Instagram dio un conmovedor mensaje aceptando el error que había cometido en el año 2019, y además, pidió una segunda oportunidad a los entes judiciales para no ir a la cárcel.

“Amiga, yo realmente estoy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos (...) Yo fui hasta las oficinas de TransMilenio (a decirles) que yo les pagaba con las queratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel”, expresó 'Epa Colombia' en dicho video.

Daneidy Barrera con las profundas ganas que tiene de remendar su error ha propuesto diferentes soluciones y se ha ofrecido a hacer varias cosas pero ella insiste que nada ha sido aceptado.

La joven influenciadora aseguró que, “quise hacer campañas con TransMilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado. Quiero que me den la oportunidad”.

Finalmente, a 'Epa Colombia' le queda la posibilidad de que su defensa presente una impugnación especial por el delito que revivió el Tribunal de Bogotá y, además, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Solo en ese caso se podría liberar una orden de captura.