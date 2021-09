Epa Colombia confiesa que ha recibido insultos por video con Uribe

Epa Colombia confesó que ha recibido insultos

Ahora, Epa Colombia ha vuelto a aparecer en sus historias de Instagram en medio de su viaje a ExpoBelleza para hablar de los insultos que ha recibido por su encuentro con el exsenador.

Me han tratado super mal, amiga. Me han tratado re mal en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir súper mal. Me han tratado más mal que lo del TransMilenio. Con lo del TransMilenio yo siento que a mí no me trataron tan mal como ahoritica"(sic).

Finalmente, en son de paz, la joven se mostró arrepentida y pidió disculpas a sus seguidores. "Te quería decir que si hacíamos las pases por la 'garrita'. Tú no me vas a volver a ver apoyando a ningún ninguna (sic), no me vas a volver a ver apoyando ni al senado, tú no me vas a volver a ver en campañas (...) No quiero seguir saliendo a la calle y que me traten así", expresó.