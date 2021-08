Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia', volvió a estar activa en sus redes sociales después de unas turbulentas semanas que apuntaban a que llegaría a la cárcel por los hechos que cometió en 2019 contra TransMilenio.

Pese a que su sentencia de llegar a prisión todavía está en veremos, la joven ha anunciado que se encuentra trabajando para pagar la millonaria multa por 472 millones que le fue impuesta.

Asimismo, Daneidy apareció en las últimas horas en sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores que será será galardonada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

"La próxima semana me condecoran. Amiga, me ponen una medalla, un cartón y con eso me defiendo", empezó contando la también empresaria.

Le puede interesar: Muerte de Felipe Pasos desata debate sobre el matoneo en las redes sociales

En los mismos videos, Epa Colombia contó las intenciones que tiene de llegar al Senado. “No quiero más injusticia contra los pobres. Tengo que llegar, voy a llegar al Senado si tú me sigues apoyando”, agregó.

La publicación desató todo tipo de comentarios entre los usuarios de las redes sociales y muchos afirman que sus intenciones no son serias y la calificaron de exagerada.