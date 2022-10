Epa Colombia estaría en la quiebra: vende su ropa y zapatos para pagar millonaria deuda

Aunque Epa Colombia no dio mayor detalle del proceso con su su exnovia, aprovechó sus redes sociales para pedirle a sus seguidoras que le compren de sus keratinas, por lo que muchos aseguran que la empresaria estaría mal de dinero.

“Necesito pagar una deuda, entonces, quería que me ayudaras. ¿Qué tal, si me compras un ‘súper combo’ y te puedes llevar cualquier camisa? Te puedes llevar esta, te puedes llevar un pantalón, te puedes llevar unos zapatos. Si me compras por el ‘call center’, te envío mi ropa, toda mi ropa es cara, todo vale de 100.000 pesos para arriba”, dijo.

Lea también: Festival Megaland: Feid será el encargado de abrir y cerrar el esperado evento

Igualmente, explicó que necesita pagar el abogado para la demanda, es por eso que está regalando su ropa como 'ñapa' a quienes le compren sus productos capilares.

"Así como soy tan exitosa, asimismo pasan problemas y llegan problemas a la vida de uno. Yo te voy a dar mi ropa, porque necesito recoger 500 millones (de pesos) porque me toca pagar lo del abogado, lo de la demanda", agregó.

“Sé que contigo lo voy a lograr, estoy más que segura que los momentos difíciles, a la vida de uno, llegan. Y es mejor afrontarlos que huir como un cobarde”, finalizó.