Epa Colombia habló de la supuesta relación de su exnovia, Diana Celis: "Quiero ser una buena ex"

Una de las relaciones más polémicas de la farándula fue la que sostuvo Daneidy Barrera con Diana Celis, pues a pesar de durar 6 años juntas, terminaron por una infidelidad y supuestas agresiones físicas.

Aunque la ruptura sucedió hace un año, parece que ese capítulo no lo ha cerrado la empresaria de Keratinas, pues en sus redes sociales le siguen preguntados por la futbolista, que al parecer ya tiene novia. Situación que, según Barrera, no le importa y que contestó con cierto tono de reproche.

“Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor. Una ex muy afortunada, de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, $3.800 millones en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga”, dijo Epa Colombia.

A pesar de esta declaración de Daneidy, no se conoce mucho de la novia de Celis, quien actualmente juega en el Deportivo Cali.