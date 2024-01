Epa Colombia hizo confesión sobre su embarazo y contó complejos momentos que ha pasado

Entre los aspectos que la han afectado, Daneidy mencionó el aumento de peso, un cambio que, aunque le ha gustado, ha venido acompañado de otros que la han acomplejado. Reveló detalles sobre transformaciones físicas, como la oscuridad en sus axilas, el crecimiento de su pecho, la aparición de estrías, la pérdida de cabello, entre otros.

"Frente a la cámara soy otra, me ven y piensan que estoy superfeliz. No me gusta que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada", confesó Epa Colombia.

