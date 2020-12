'Epa Colombia' lamenta el cierre de sus peluquerías en Bogotá

'Epa Colombia' ha sido centro de distintas polémicas en las plataformas digitales por los contenidos que publica en sus cuentas oficiales. En muchos casos, la joven fue criticada por burlarse de personas, sumergirse en charcos de la calle, probar la comida de su mascota y realizar retos que le ponían sus seguidores.

No obstante, en el último tiempo, la colombiana se ganó la admiración de miles de usuarios de redes sociales por su emprendimiento de keratinas y el gran número de personas que han recibido trabajado en estos locales de belleza. Su crecimiento fue evidente, a tal punto que logró cumplir parte de sus sueños.

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido llamó la atención de sus fans luego de que anunciara que sus peluquerías, ubicadas en Bogotá, habían sido cerradas por falta de protocolos de bioseguridad y sus productos requeridos por el invima.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la colombiana, utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto sobre los días duros que ha pasado últimamente, mientras encuentra soluciones para reabrir sus locales y emprender de nuevo sus negocios de belleza.

“He estado un poquito triste porque estoy mal. A mí me sellaron las peluquerías. A mí me quitó invima una cierta cantidad de productos y son muchos millones, amiga (…) He tenido una pérdida grande. Muchas personas quieren sacarme del comercio con mis keratinas porque jamás pensaron que una persona normal pudiera vender tanto”, aseguró en los videos.

“He estado juiciosa, trabajando, saliendo adelante. Yo tengo más de cien empleados en Bogotá y no los han dejado trabajar, esas personas comen de mí, gracias a Dios. Yo a ellos les pagó sueldo”, agregó.

Epa Colombia frenó los obsequios de keratinas a sus seguidoras por los líos económicos que está afrontando, pero se mostró positiva con la idea de salir adelante, luchando contra quienes han querido acabar con su éxito.